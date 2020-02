Coronavirus, Austria blocca i treni con l’Italia

FVG – Coronavirus: Austria blocca treni con l’Italia. Stop alla circolazione ferroviaria tra Italia e Austria. La decisione è stata presa da Vienna dopo che un Eurocity proveniente da Venezia e diretto a Monaco era stato fermato al Brennero per la presenza a bordo di due casi sospetti di coronavirus.

Il treno, partito da Venezia per Monaco, intorno alle 15 si è fermato a Verona, dove sono state fatte scendere due persone con sintomi influenzali, giudicati però dal 118 non sospetti. Le autorità austriache hanno comunque deciso di non far entrare il treno, che era arrivato al valico del Brennero alle 19.10 circa.

I passeggeri hanno tentato di attraversare il confine a bordo del treno successivo, che è stato comunque bloccato al Brennero. Successivamente tutti i collegamenti ferroviari su questa linea sono stati interrotti dalle autorità austriache. Si tratta del primo caso di intervento alla frontiera dopo l’esplosione dell’epidemia di Covid-19 in Italia. “Prendiamo molto seriamente gli sviluppi della situazione in Italia”, ha affermato il ministro della Salute austriaco Rudolf Anschober al Kronen Zeitung.

Anche il ministro della Salute francese Olivier Véran In un’intervista al quotidiano Le Parisien, si è detto “attento alla situazione in Italia” e ha considerato “molto probabile” la possibilità di nuovi casi in Francia, il primo Paese a confermare un contagio in Europa e il primo a registrare un decesso, un turista cinese ultraottantenne.

Per prepararsi ad affrontare l’eventuale epidemia, la Francia sta aumentando il “numero di laboratori dotati di test diagnostici per poter arrivare a condurre diverse migliaia di analisi al giorno e su tutto il territorio, contro i 400 di oggi”.