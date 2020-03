Coronavirus: Confindustria “riaprire le imprese”

FVG – «La riapertura delle attività produttive industriali è fondamentale: con l’impegno delle imprese a rispettare tutte le direttive dei Dpcm, e utilizzando le forze armate per fare i controlli».

È la proposta lanciata oggi, 30 marzo, dalla presidente della Confindustria di Udine, Anna Mareschi Danieli, intervistata oggi da Radio Capital nella trasmissione «Circo Massimo».

«Dico che si dovrebbe riaprire con tutti i crismi – ha proseguito – e gli imprenditori sono assolutamente disponibili a fare tutto il possibile e anche di più per il contenimento del contagio. Nel nostro territorio – ha precisato la presidente – ci sono imprese che hanno montato tunnel a raggi UV per la sanificazione anche dei vestiti delle persone che entrano in azienda».