Coronavirus, controlli sulle strade per l’emergenza

FVG – Continuano i controlli sulle strade del Friuli per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Dopo il decreto approvato in mattinata, 10 marzo, i controlli non si limitano solamente nelle zone a confine tra Friuli e Veneto, ma a tutto il territorio regionale.

Secondo le nuove restrizioni, gli spostamenti sono consentiti esclusivamente per comprovati motivi di lavoro, di salute e di necessità, che dovranno essere autocertificati, attraverso un modulo scaricabile dal sito del Viminale, e dimostrabili.

Chi contravviene alle prescrizioni sarà punito con l’arresto fino a tre mesi e l’ammenda fino a 206 euro.

Pene più gravi possono essere comminate per chi adotterà comportamenti più gravi, come ad esempio la fuga dalla quarantena per i positivi.