Coronavirus: cosa si potrà fare fino a Pasquetta. Visite ai parenti e regole per spostamenti

FVG – In zona rossa da oltre due settimane il Friuli Venezia Giulia, con ogni probabilità, lo sarà per altre due fino al 12 aprile. Nelle giornate di sabato 3 aprile, domenica 4 (Pasqua) e lunedì 5 (Pasquetta) la situazione sarà la stessa in tutt’Italia. L’ultimo decreto fissa, infatti, alcuni paletti comuni a tutto il Paese per le giornate festive e prefestive del weekend lungo di Pasqua. La novità principale riguarda gli spostamenti verso altre abitazioni.

Ecco, quali sono le misure da domenica 28 marzo a venerdì 2 aprile

❌Negozi al dettaglio chiusi (eccetto supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, librerie, agrarie, prima infanzia ed esercizi indicati dal Dpcm)

⚠️Bar e ristoranti aperti solo per asporto (nei bar senza cucina – codice ateco 56.3 – asporto solo fino alle 18)

❌Barbieri e parrucchieri chiusi

❌Saloni di bellezza chiusi

❌No a spostamenti non dettati da urgenza o lavoro, neppure all’interno del proprio Comune

⚠️Attività motoria (passeggiata) consentita solo in forma individuale, con mascherina e in prossimità della propria abitazione, in un raggio di 500 metri

⚠️ Attività sportiva: consentito lo spostamento, a patto che sia funzionale all’attività fisica e che località di partenza e di arrivo coincidano

❌Nessuno spostamento consentito per andare a trovare parenti, amici, conoscenti

❌Chiuse le palestre

❌Chiusi centri e circoli sportivi, pubblici e privati, all’interno e all’esterno

❌Chiusi teatri, cinema, musei

⚠️Sì allo spostamento nella seconda casa: si può spostare solo il nucleo familiare convivente, senza parenti o amici. Inoltre la seconda casa non deve essere abitata da altre persone. É necessario provare che la casa è di proprietà o in affitto a lungo termine, con contratto stipulato prima del 14 gennaio 2021.

E le misure da sabato 3 aprile, domenica 4 aprile (Pasqua), lunedì 5 aprile (Pasquetta)

✅ Sarà permesso dalle 5 del mattino alle 22 raggiungere nell’ambito della propria regione, una sola abitazione di parenti o amici, una sola volta al giorno, massimo in due e accompagnati dai minori di 14 anni.

❌Negozi al dettaglio chiusi (eccetto supermercati e alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole, tabaccherie, librerie, agrarie, prima infanzia ed esercizi indicati dal Dpcm)

⚠️Consentito partecipare alle celebrazioni religiose nella chiesa più vicina all’abitazione

⚠️Bar e ristoranti aperti solo per asporto (nei bar senza cucina – codice ateco 56.3 – asporto solo fino alle 18)

⚠️Attività motoria (passeggiata) consentita solo in forma individuale, con mascherina e in prossimità della propria abitazione, in un raggio di 500 metri

⚠️ Attività sportiva: consentito lo spostamento, a patto che sia funzionale all’attività fisica e che località di partenza e di arrivo coincidano

⚠️Sì allo spostamento nella seconda casa: si può spostare solo il nucleo familiare convivente, senza parenti o amici. Inoltre la seconda casa non deve essere abitata da altre persone. É necessario provare che la casa è di proprietà o in affitto a lungo termine, con contratto stipulato prima del 14 gennaio 2021.