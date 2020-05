Coronavirus: Croce Rossa, chiamata da 065510 per test, non è truffa

FVG – “I Volontari e colleghi della Croce Rossa stanno lavorando senza sosta per questo servizio importante per le nostre comunità. Se ricevete una chiamata dal numero che inizia con 06.5510 è la Croce Rossa Italiana, non è uno stalker, non è una truffa telefonica, ma è un servizio che potete rendere al vostro Paese attraverso un piccolo prelievo venoso”.

Lo ha affermato il presidente della Croce Rossa, Francesco Rocca, in merito all’indagine sierologica avviata da ieri.

Oggi, 26 maggio, Rocca ha ricevuto il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha visitato presso la sede nazionale della Cri a Roma il centro operativo da dove da ieri si stanno effettuando le chiamate ai cittadini per l’indagine di sieroprevalenza.