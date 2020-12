Coronavirus, da domenica 6 dicembre il Fvg torna zona gialla

FVG – Il Friuli Venezia Giulia torna zona gialla. La notizia arriva dal monitoraggio settimanale della Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità e del ministero alla Salute.

La situazione migliora in tutta Italia. Del resto l’Rt nazionale scende per la prima volta da settimane sotto l’1, cioè a 0,91%. Sono tutte in zona gialla e quindi il ministro alla Salute Roberto Speranza potrà procedere ai passaggi verso una zona con meno restrizioni rispetto a quella occupata adesso. Tra queste c’è anche il Friuli Venezia Giulia che da domenica 6 dicembre lascia la zona arancione per passare a quella gialla.

Stessa sorte per Emilia Romagna, Marche, Puglia e Umbria (come già Lazio, Liguria, Molise, Trento, Sardegna, Sicilia e Veneto).

L’unica a restare rossa dovrebbe essere l’Abruzzo, che è entrata per ultima in questa zona. Se si prosegue con questi numeri, che sono ovunque in discesa, venerdì prossimo le Regioni e Province gialle passeranno da 12 a 16.