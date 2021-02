Coronavirus, da mercoledì 10 i vaccini per gli over 80. Come prenotarsi

FVG – E’ stato presentata nella mattinata di lunedì 8 febbraio dal presidente della Regione Massimiliano Fedriga e dal suo vice, con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, la campagna vaccinale Covid 19 riservata agli over 80. Prevede il via libera alle prenotazioni per gli ultraottantenni mercoledì 10 febbraio con le prime inoculazioni da avviare all’inizio della prossima settimana.

Lo schema comprende, al momento, una divisione tra over 80, destinatari prioritari della fase due, e resto della popolazione, specialmente quella under 55, che utilizzerà il vaccino di AstraZeneca.

I due vaccini a base mRna, sono stati autorizzati per qualsiasi fascia d’età, possiedono una copertura che arriva al 95%, ma necessitano della cosiddetta catena del freddo per essere conservati, a bassissime temperature, e quindi utilizzati. Pfizer e Moderna sono i due sieri che stanno consentendo di completare la prima fase di vaccinazioni riservata, come noto, al personale socio-sanitario e a coloro che sono ospitati oppure lavorano nelle case di riposo.

A domenica pomeriggio in Friuli Venezia Giulia, tra prima e seconda dose, erano state effettuate 65 mila 168 iniezioni. L’attuale piano di consegne del Governo prevede, da qui a fine mese, l’arrivo di 49 mila 140 dosi di Pfizer e 13 mila 900 di Moderna anche se l’accordo stretto in Conferenza delle Regioni, e che delinea una suddivisione dei lotti in base alla percentuale di over 80 residenti in un territorio, dovrebbe consentire un aumento delle consegne a Nordest.

La somministrazione inizierà dalla prossima settimana dando priorità ai 15 mila over 80 più fragili, 6 mila dei quali seguiti a domicilio, che dovrebbero essere contattati direttamente dalle Aziende.

Gli anziani autosufficienti, invece dovrebbero potersi prenotare attraverso il Cup, compresa la rete delle farmacie e il numero unico. A fine mese, inoltre, sarà pronta anche la App chiesta da Fedriga e Riccardi per velocizzare le operazioni di prenotazione.