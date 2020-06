Coronavirus, domenica 14 in Fvg nè decessi nè contagi

FVG – Nella giornata di domenica 14 giugno in Friuli Venezia Giulia non si registrano né decessi né nuovi contagi da coronavirus.

Le persone positive al coronavirus(equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 170, 2 in meno rispetto alla giornata di ieri. In terapia intensiva è sottoposto a cure un paziente, mentre i ricoverati in altri reparti sono 15.

Le persone che sono state contagiate dal virus dall’inizio dell’epidemia sono in tutto 3.296: 1.393 a Trieste, 993 a Udine, 695 a Pordenone e 215 a Gorizia.

I totalmente guariti ammontano a 2.783 (2 più di ieri), i clinicamente guariti a 67 e le persone in isolamento domiciliare sono 87.

I deceduti, 343 in totale, sono 196 a Trieste, 74 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia.