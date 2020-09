Coronavirus: Fedriga, nuova ordinanza in linea con precedente

FVG – “L’ordinanza che scade oggi viene rinnovata. E’, in linea di massima, la stessa della precedente e porterà avanti per un altro mese le regole, che sono un poco più leggere rispetto a quelle nazionali”. Lo ha detto il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, a margine di un incontro a Trieste.

Ieri, 31 agosto, erano in scadenza due ordinanze regionali, la numero 22 e la numero 23. La prima prevede, tra le altre misure, l’obbligo di proteggersi naso e bocca nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all’esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente la distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi.

La numero 23 riguarda invece il trasporto pubblico locale regionale e consente l’occupazione di tutti i posti a sedere e in piedi a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri.