Coronavirus: Fedriga, presidente Regione Fvg “serve ancora prudenza”

FVG – Il Friuli Venezia Giulia riparte gradualmente. E in questo processo, sottolinea il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, serve prudenza. In particolare nei luoghi e nei momenti di ritrovo.

“Mi auguro si continui a mantenere un minimo di prudenza perché è importante non tornare indietro ma andare avanti”, ha risposto Fedriga a chi, a margine di un incontro a Trieste, gli chiedeva se fosse preoccupato per fenomeni di movida incontrollati in alcune parti della regione, in un momento in cui si chiede invece ancora responsabilità. “L’appello che faccio – ha aggiunto – è di essere attenti e partecipare alla campagna di vaccinazione. A me piacerebbe poter dire ‘facciamo tutta la movida del mondo perché siamo vaccinati e protetti'”.

Intanto oggi, 24 maggio, sono state riavviate le attività nelle palestre del Fvg. Ingressi contingentati, distanze di sicurezza, mascherine e macchinari sanificati dopo ogni utilizzo: queste alcune linee guida per il rilancio di un settore rimasto chiuso dallo scorso autunno a causa dell’acuirsi della pandemia.

La regione, se i dati venissero confermati, dal primo giugno passerebbe in zona bianca. “Di regole sulla zona bianca non ce ne sono moltissime – ha osservato Fedriga – ci stiamo confrontando con i governatori le cui Regioni dovrebbero passare per prime in zona bianca, cioè Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna, e quelli i cui territori passeranno la settimana successiva, per capire se mettere in campo misure condivise.

Quindi fra qualche giorno raggiungeremo un’ipotesi di lavoro sulla quale mi auguro poter partire la prossima settimana, perché anche questa settimana ho l’auspicio che i dati da zona bianca vengano confermati”.

Secondo il report della Regione, oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 1.413 test sono state state riscontrate 2 positività al Covid 19, pari allo 0,14%. Nel dettaglio, i due nuovi contagi sono emersi dall’analisi di 1.064 tamponi molecolari, con una percentuale di positività dello 0,19%.

Nessun caso invece è stato rilevato dai 349 test rapidi antigenici realizzati. Oggi non sono stati registrati decessi. I ricoveri nelle terapie intensive rimangono 9 e quelli in altri reparti sono 58 (+1). Il Fvg, secondo quanto emerge dai dati Agenas, è una delle regioni con i numeri migliori per quanto riguarda il tasso di occupazione ospedaliero da parte di pazienti Covid: il 5% in terapia intensiva e 4% nei reparti di area non critica.