Coronavirus: Fedriga “situazione allarmante, impennata di contagi”. Arriva la zona arancione?

FVG – “Siamo in una situazione estremamente allarmante perché c’è stata una impennata improvvisa di contagi: in una settimana quasi il 60 per cento in più rispetto alla settimana precedente, una diffusione mai vista in maniera così rapida”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga annunciando che domani, 2 marzo, riceverà “i dati scientifici e sulla scorta di quelli” prenderà “una decisione. Lavoriamo su tutte le ipotesi, non escludo nulla”, ha indicato.