Coronavirus: Fedriga “stop alle cene con amici, no al caffè fuori dai bar”

FVG – Coronavirus, conferenza stampa del Governatore Fvg Fedriga questa mattina, 23 novembre, per illustrare la nuova ordinanza, che sarà in vigore dalla mezzanotte del 24 novembre.

“Il contagio è molto diffuso soprattutto in provincia di Udine”, ha precisato Fedriga e siamo preoccupati per i prossimi provvedimenti del governo. Visti i numeri, il rischio della zona rossa c’è”.

“Ci sono ancora aggregazioni che cerchiamo di limitare. Per questo disponiamo in tutta la regione il divieto di consumo di bevande e alimenti nei luoghi pubblici. In secondo luogo raccomandiamo di utilizzare il trasporto pubblico solo per reale necessità. Una forte raccomandazione riguarda anche gli spostamenti verso le abitazioni di persone non appartenenti al nucleo familiare. Stop invece agli allenamenti sportivi non professionistici al chiuso e all’aperto. Nessuno manderà la polizia negli appartamenti privati, ma l’indicazione forte è quella di non recarsi da nuclei familiari diversi dal proprio”.