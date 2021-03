Coronavirus: Fedriga”campagna vaccinazione essenziale per uscire dal tunnel”

FVG – Credo che in questo momento sia fondamentale cercare di contenere al massimo la pandemia che i tecnici dicono troverà il picco dopo metà marzo per poi andare a diminuire. Questo che stiamo facendo, come ho già detto, deve essere l’ultimo sforzo richiesto ai cittadini di questo Paese».

Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Gulia, Massimiliano Fedriga, intervistato dall’emittente Radio Punto Zero di Trieste.

«È uno sforzo – ha precisato – fondamentale perchè stiamo vedendo un aumento importantissimo di ospedalizzazioni e non soltanto di contagi e quindi dobbiamo mettercela tutta per superare quest’ultimo miglio ed arrivare come ci è stato promesso alla campagna vaccinale massiva perchè le dosi, soprattutto in questo secondo trimestre, da aprile in poi dovrebbe arrivar in abbondanza».