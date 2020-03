Coronavirus: forze ordine Fvg 3886 controlli, 155 denunce

FVG – Sono state 3.886 le persone controllate ieri in Friuli Venezia Giulia dalle forze dell’ordine nell’ambito delle verifiche per il rispetto delle disposizioni previste per il contenimento della diffusione del coronaviurs; 155 le denunce per inosservanza.

Lo rilevano i dati diffusi dalla Prefettura di Trieste. Durante gli accertamenti svolti, sette persone sono state denunciate per falso, altre nove per altri reati.

Infine ieri sono stati controllati anche 1.093 esercizi commerciali. Non si registrano denunce, sanzioni amministrative o sospensioni di licenze.