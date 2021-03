Coronavirus, Friuli Venezia Giulia in zona rossa da lunedì 15 marzo

FVG – Dieci regioni in rosso, fra cui il Friuli Venezia Giulia, 8 in arancione: è questa la nuova mappa dell’Italia a colori per quanto concerne le restrizioni del Covid.

Saranno in zona rossa da lunedì 15 marzo le province autonome di Bolzano e Trento, il Friuli Venezia Giulia, la Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Veneto, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Marche.

Dal 3 al 5 aprile sarà comunque in zona rossa tutta l’Italia in base al nuovo decreto legge.

Rt in salita a livello nazionale, a 1,16 (da 1,06), e una importante accelerazione dell’incidenza, con un’epidemia in espansione. È quanto rileva la cabina di Regia Iss-ministero della Salute sui dati settimanali di monitoraggio.

«Nella settimana 1-7 marzo – sottolinea il report, si registra una importante accelerazione nell’aumento dell’incidenza a livello nazionale rispetto alla settimana precedente (225,64 per 100mila abitanti (01/03/2021-07/03-2021) contro 194,87 per 100mila abitanti (22/02/2021-28/02/2021)».

Nel periodo 17 febbraio – 2 marzo, l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,16 (range 1,02- 1,24), «in aumento rispetto alla settimana precedente e sopra uno in tutto il range. Un valore di Rt superiore a 1 indica che l’epidemia è in espansione, con il numero di casi in aumento».