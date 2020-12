Coronavirus: Friuli Venezia Giulia pronto a vaccinare dal 15 gennaio

FVG – ll Friuli Venezia Giulia è pronto ad avviare, entro il 15 gennaio, come voluto dal Governo, la campagna vaccinale anti-Covid in regione, “avendo già individuato con grande precisione il numero delle persone da sottoporre alla somministrazione”. Lo ha detto il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, durante l’incontro in videoconferenza urgente, convocato dai ministri della Salute e degli Affari regionali, Roberto Speranza e Francesco Boccia, insieme al commissario straordinario Domenico Arcuri.

“Come certificato da Arcuri – ha riferito Fedriga – i numeri che noi abbiamo già inviato a Roma sono corrispondenti alle necessità del nostro territorio e quindi non necessitano di ulteriori ‘limature'”.

Intanto in Regione preoccupa ancora la curva dei decessi: la settimana appena trascorsa ha visto in Friuli Venezia Giulia un incremento pari al 17,39%. Secondo gli open data messi a disposizione dal Dipartimento della Protezione civile nazionale, le morti sono passate dalle 1.035 totali registrate fino al 6 dicembre alle 1.215 odierne, 180 in più.

Come si evince ancora dagli open data, dal 6 dicembre a oggi in regione gli attualmente positivi sono calati di 676 unità, passando da 15.031 agli attuali 14.355.

In calo il numero di tamponi processati: ne sono stati eseguiti 40.830, con una media di 5.833 test al giorno. La settimana precedente erano stati 48.863. Stabili i pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Fvg, pari a 59 unità, gli stessi dello scorso 6 dicembre.

Stabili anche i ricoveri in area medica: i ricoverati con sintomi sono passati dai 652 di domenica scorsa agli attuali 654 (+2). Continuano a crescere, nel confronto tra le due settimane, il numero di dimissioni e/o guarigioni: 4.545 dal 6 dicembre a oggi, 3.744 la settimana precedente.

Infine i casi testati dall’inizio dell’emergenza: si è passati dai 296.752 del 6 dicembre ai 306.882 odierni, con un incremento di 13.130 (in calo rispetto alla scorsa settimana, quando era stato di 15.741 unità). Dall’inizio dell’epidemia, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 39.516 casi di Covid 19. Le persone guarite sono 23.946. In totale, sono stati processati 809.115 test.

Luigi Putignano (ANSA)