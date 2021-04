Coronavirus: Fvg, 267 casi su 6.184 test, 12 decessi. 349 mila adesioni a vaccino

FVG – Oggi, 15 aprile, in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.184 test sono risultate positive al Covid 267 persone: 222 da 5.490 tamponi molecolari con una percentuale di positività del 4,04%; 45 da 694 test rapidi antigenici (6,48%). I decessi registrati sono 12.

Diminuiscono i ricoveri nelle terapie intensive, 65 (-7), e quelli in altri reparti, 445 (-26). Lo comunica in una nota il vicegovernatore del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.558, con la seguente suddivisione territoriale: 753 a Trieste, 1.895 a Udine, 648 a Pordenone e 262 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 83.786, i clinicamente guariti 4.766, mentre le persone in isolamento calano a 9.735. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 102.355 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.656 a Trieste, 49.217 a Udine, 19.897 a Pordenone, 12.451 a Gorizia e 1.134 da fuori regione.

Intanto, in Friuli Venezia Giulia sono 349.192 le persone che hanno aderito finora alla campagna vaccinale. Di queste il 59,3% (206.923) ha già ricevuto la prima somministrazione e 92.335 sono state sottoposte anche alla seconda. Sono i dati diffusi oggi dalla Regione Fvg.

Ieri, precisa la Regione, sono state effettuate 8.800 prenotazioni. Al momento, come ha spiegato nei giorni scorsi il vicepresidente con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, sono sospese le prenotazioni e rinviate le prime somministrazioni di vaccino già programmate per le persone di età inferiore ai 60 anni compiuti di tutte le categorie, come disposto dall’ordinanza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, fatte salve alcune eccezioni come le persone con fragilità o i caregiver.