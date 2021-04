Coronavirus: Fvg, 371 casi su 11.191 test, 17 morti. Avviata app per prenotare i vaccini

FVG – Ieri, 13 aprile, in Friuli Venezia Giulia su un totale di 11.191 test sono state riscontrate 371 positività al Covid 19: 258 da 6.380 tamponi molecolari, con una percentuale di positività del 4,04%; 113 da 4.811 test rapidi antigenici (2,35%). I decessi registrati sono 17.

I ricoveri nelle terapie scendono a 75 (-6) e diminuiscono anche quelli in altri reparti, 493 (-30). Lo comunica in una nota il vicepresidente del Fvg con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I decessi complessivamente ammontano a 3.534, con la seguente suddivisione territoriale: 746 a Trieste, 1.883 a Udine, 647 a Pordenone e 258 a Gorizia. I totalmente guariti sono 82.999, i clinicamente guariti 4.800, mentre le persone in isolamento sono 9.961.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al virus complessivamente 101.862 persone con la seguente suddivisione territoriale: 19.482 a Trieste, 49.043 a Udine, 19.823 a Pordenone, 12.385 a Gorizia e 1.129 da fuori regione.

Intanto, la Johnson & Johnson ha stabilito di “ritardare il lancio” del proprio siero in Europa dopo la sospensione, da parte dalle autorità americane, delle somministrazioni del vaccino in seguito a sei casi di reazioni rare legate alla formazione di coaguli di sangue. In settimana, come annunciato ieri dall’assessore Riccardi, erano attese circa 3.500 dosi in Fvg.

E prosegue la campagna vaccinale con la novità, introdotta il 13 aprile, delle prenotazioni attraverso una webapp.

“Dalle prime ore di entrata in funzione alle 11 di oggi – spiega il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi – sono state complessivamente 373 le prenotazioni per sottoporsi alla vaccinazione compiute attraverso il nuovo strumento telematico messo a punto dalla Regione”, su totale di 4.637 richieste complessive. Secondo Riccardi il dato “dimostra la dimestichezza con l’utilizzo del programma per smartphone, tablet e pc”.

Delle 4.637 prenotazioni – precisa una nota della Regione – 2.610 riguardano la fascia d’età 60-69 anni; 549 i 70-74 anni, 262 la fascia 75-79, mentre 222 sono state le prenotazioni degli ultraottantenni.