Coronavirus: Fvg, 391 nuovi casi e 13 decessi. Fedriga “ospedali ancora sotto pressione”

FVG – Oggi, 24 gennaio, in Friuli Venezia Giulia su 4.561 tamponi molecolari sono stati rilevati 391 nuovi contagi con una percentuale di positività dell’8,57%. Sono inoltre 1.253 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 114 casi (9,1%). I decessi registrati sono 12, ai quali si aggiunge un decesso avvenuto l”8 gennaio. I ricoveri nelle terapie intensive scendono a 61 mentre quelli in altri reparti sono 685.

Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 2.243, con la seguente suddivisione territoriale: 520 a Trieste, 1.061 a Udine, 511 a

Pordenone e 151 a Gorizia.

I totalmente guariti sono 48.864, i clinicamente guariti salgono a 1.475, mentre scendono le persone in isolamento che oggi risultano essere 11.010.

Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 64.338 persone con la seguente suddivisione territoriale: 13.041 a Trieste, 28.253 a Udine, 14.472 a Pordenone, 7.781 a Gorizia e 791 da fuori regione.

«La settimana in Friuli Venezia Giulia vede un calo dell’indice Rt che si attesta allo 0,88 e ci consente, assieme al miglioramento di altri parametri, di non essere più classificati regione ad alto rischio. Abbiamo però ancora una forte pressione sugli ospedali, che mostra negli ultimi giorni segnali di un leggero allentamento pur non ancora abbastanza marcato». Lo ha detto il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga.