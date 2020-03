Coronavirus: Fvg, 462 casi positivi, 31 decessi e 128 ricoveri

FVG – Crescono a quota 462 i casi positivi (+68 rispetto ai 394 di ieri) al coronavirus in Friuli Venezia Giulia. Si registra solo un caso di decesso in più rispetto a ieri, che porta a 31 il numero complessivo di morti per Covid-19.

I casi positivi sono 180 a Trieste, 25 a Gorizia, 181 a Udine e 76 a Pordenone.

Lo rende noto la Regione attraverso il vicegovernatore con delega alla Salute e Protezione civile, Riccardo Riccardi, dalla sede operativa di Palmanova.

Sono ricoverate nelle strutture ospedaliere della regione 128 persone, di cui 29 nei reparti di terapia intensiva (una in più rispetto a ieri).