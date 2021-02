Coronavirus: Fvg, altra settimana in zona gialla. Fedriga “riaprire i ristoranti la sera”

FVG – Il Friuli Venezia Giulia resterà in zona gialla almeno per quanto riguarda la prossima settimana.

Manca solo l’ufficialità, che arriverà oggi, 12 febbraio, ma i dati dicono questo.

A iniziare dall’indice Rt, che misura la progressione dell’epidemia nel tempo: la scorsa settimana era schizzato a 1,03, mentre oggi è a quota 0,98, quindi sotto la soglia dell’uno.

Bar e ristoranti hanno, quindi, di fronte almeno altri sette giorni di lavoro, con le aperture sino alle 18 che potranno continuare e il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, confida possano tornare presto a pieno regime, vale a dire anche con le aperture serali.

Boccata d’ossigeno anche per lo sci, che in Regione dovrebbe ripartire dal 19 e non dal 15 febbraio. Per muoversi in regione continuerà a non servire l’autocertificazione (sino alle 22) e i musei (nei giorni feriali) potranno rimanere ancora aperti.

Infine, nella rilevazione dal 1 al 7 febbraio, i contagi sono scesi del 19,3 per cento: tra il 25 e il 31 gennaio erano stati 3.196 mentre nell’ultima settimana sono scesi a 2.578.