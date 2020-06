Coronavirus: Fvg, due decessi, uno dei quali nel Pordenonese

FVG – Le persone attualmente positive al coronavirus in Friuli Venezia Giulia (equivalenti alla somma degli ospedalizzati, dei clinicamente guariti e degli isolamenti domiciliari) sono 330, 22 in meno rispetto alla giornata di domenica 31 maggio.

In terapia intensiva sono ricoverati 2 pazienti, mentre i ricoverati in altri reparti rimangono 40. Si registrano due nuovi decessi (335 in totale), di cui uno nel Pordenonese.

Analizzando i dati complessivi, dall’inizio dell’epidemia le persone risultate positive al virus sono 3.274, una più di domenica e il contagio in parola è stato registrato a Udine. In totale sono 1.388 a Trieste, 984 a Udine, 688 a Pordenone e 214 a Gorizia.

I totalmente guariti invece ammontano a 2.609 (21 più di domenica), i clinicamente guariti a 64 e le persone in isolamento domiciliare sono 224.

I deceduti sono 189 a Trieste, 73 a Udine, 68 a Pordenone e 5 a Gorizia.