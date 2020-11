Coronavirus: Fvg, Fondazione Gimbe “i contagi sono troppo alti”

FVG – Stando ai numeri, secondo il monitoraggio settimanale effettuato dalla Fondazione Gimbe, i casi attualmente positivi per 100mila abitanti in Friuli Venezia Giulia, nella settimana tra il 18 e il 24 novembre, sono stati 1.098 (1.323 in Italia), con un incremento dei casi pari al 28,4% a fronte di una percentuale del 17,5 in Italia.

Sono stati invece 927 i casi testati a fronte dei 1.290 in tutto il Paese con un rapporto positivi/testati del 50,2% a fronte del 27,9% in Italia. Inoltre in Fvg, sempre nella settimana presa in considerazione, la percentuale dei posti letto in area medica occupati da pazienti Covid è stata del 44% a fronte del 51% nazionale. Mentre la percentuale dei posti letto occupati in terapia intensiva da pazienti Covid è stata del 31% a fronte del 43% nazionale.

Infine, è di 16 detenuti positivi e di due agenti il bilancio dello screening effettuato nel corso della giornata dall’Azienda sanitaria universitaria integrata giuliano-isontina (Asugi) all’interno dell’istituto di pena di Trieste. Finora, come ha comunicato Asugi, sono stati testati in 150 su 186 detenuti.

Quelli risultati positivi sono adibiti al lavoro in cucina. Intanto due alunni e due docenti della scuola secondaria di I Grado Mario Codermatz di Trieste sono risultati positivi.