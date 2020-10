Coronavirus: Fvg, in 7 giorni balzo terapie intensive

FVG – La settimana appena trascorsa ha visto in Friuli Venezia Giulia un sostenuto incremento, pari al 34%, dei casi di coronavirus e un balzo dei ricoveri in terapia intensiva.

Dal 25 ottobre a oggi in regione sono stati registrati 2.105 nuovi positivi (in media +301 casi al giorno), contro i 1.567 rilevati dall’18 al 24 ottobre (in media +223 al giorno). Nel corso della settimana è cresciuto anche il numero di tamponi processati. E’ quanto si evince dagli open data messi a disposizione del dipartimento della Protezione civile nazionale.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva negli ospedali del Fvg sono passati da 23 ai 36 odierni, con un aumento di 13 unità, rispetto ai due ricoveri in più della scorsa settimana.

In crescita anche i ricoverati con sintomi, passati dai 112 di domenica scorsa agli attuali 167. Sono inoltre 23 i decessi registrati negli ultimi sette giorni, rispetto agli 11 della scorsa settimana. In calo, nel confronto tra le due settimane, il numero di dimissioni e/o guarigioni: 552 dall’25 ottobre a oggi, 706 la settimana precedente.

Per quel che concerne il numero di tamponi, nell’ultima settimana ne sono stati eseguiti 31.020, con una media di 4.431 test al giorno. La settimana precedente la quota si era fermata a 27.155.

Infine i casi testati: si è passati dai 219.485 dell’25 ottobre ai 229.633 odierni, con un incremento di 10.148 unità. Dall’inizio dell’epidemia, in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 10.841 casi di Covid 19. Le persone guarite sono 5.312. In totale, sono stati processati 539.077 test.