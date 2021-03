Coronavirus: Fvg, in due settimane contagi raddoppiati. Lo spettro della zona rossa

FVG – Coronavirus: preoccupa la situazione in Friuli Venezia Giulia, con terapie intensive in rapido aumento e contagi che crescono. Numeri questi che, con i parametri che vorrebbe introdurre il Comitato tecnico scientifico, sarebbero da zona rossa.

Dal 14 al 21 febbraio si erano registrati 1.815 nuovi positivi, dal primo al 7 marzo 3.937, con un’impennata del 116%. E’ stata così superata superata la “soglia” di 250 infezioni su centomila abitanti: siamo a 328, ben oltre la linea di demarcazione che, in base alle indicazioni su cui preme il Cts, dovrebbe far scattare la zona rossa. Inoltre, come nel periodo che ha preceduto il Natale, i ricoverati per Covid in terapia intensiva sono 58, mentre 457 sono le persone ricoverate in altri reparti.

Si attende ora il nuovo monitoraggio, previsto per venerdì 12, che potrebbe indicare il possibile passaggio del Fvg in zona rossa. Con le chiusure di negozi al dettaglio (alimentari esclusi) e dei parrucchieri.

In ambito nazionale, è stata superata la soglia dei centomila morti per Covid, sono aumentati gli indici di diffusione del contagio e peggiorati i parametri legati alle ospedalizzazioni. Da qui la valutazione di nuove misure più restrittive, di carattere nazionale, che potrebbero entrare in vigore già dalla prossima settimana: potrebbe essere istituita la zona rossa nazionale nei weekend in tutta Italia, con l’ipotesi di anticipare l’orario del coprifuoco (attualmente previsto alle 22) alle 20.