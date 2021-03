Coronavirus: Fvg, indice Rti in salita a 0,92, aumentano nuovi focolai

FVG – Sono generalmente in salita i dati relativi all’andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia con in particolare l’indice Rt cresciuto a 0.92 rispetto allo 0.83 della rilevazione precedente.

A quanto si apprende, nella bozza del Report del Ministero della Salute relativo alla settimana dal 22 al 28 febbraio, e aggiornati al 3 marzo, sarebbe rimasto quasi invariato invece il numero di casi sintomatici, dai 6.153 del precedente report ai 6.158 della settimana di riferimento.

In crescita anche il numero di focolai attivi (da 707 a 766) e quello di nuovi focolai (da 246 a 369).

Il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva sale dal 33% (57 ricoverati) al 35% (61); quello di Area medica (reparti ordinari) dal 28% (353) al 30% (380).