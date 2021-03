Coronavirus: Fvg, la zona rossa durerà almeno fino al 5 aprile

FVG – I dati analizzati dalla task force regionale nelle ultime ore hanno confermato la tendenza. La curva del contagio del Friuli Venezia Giulia è ancora molto alta e, pertanto, la regione rimarrà in zona rossa anche al termine di questa settimana, quando scadrà ufficialmente l’ordinanza firmata a suo tempo dal ministro della Salute, Roberto Speranza.

Inoltre, non ci sarà alcuna differenza su base provinciale, quindi anche il Friuli Occidentale, che ancora oggi presenta dati abbondantemente da zona gialla, si ritroverà in lockdown, almeno fino a Pasquetta.

Quanto alla durata del provvedimento, questa potrebbe variare rispetto all’ordinanza attuale. Il governo, infatti, sta valutando le misure di contenimento da applicare dopo il periodo pasquale, quando scadrà il decreto attualmente in vigore.

Il Friuli Venezia Giulia potrebbe trovarsi in zona rossa per altri 12 giorni a partire da oggi, cioè fino al 6 aprile. La seconda ipotesi sarebbe quella di un’ordinanza classica, un prolungamento della zona rossa per altre due settimane a partire da lunedì 29. In quel caso la regione non rivedrebbe l’arancione fino al 12 aprile. Uno sforzo ulteriore che verrà chiesto ai cittadini della regione.

Per l’ingresso in zona gialla potrebbe essere necessario attendere sino alla terza settimana di aprile.