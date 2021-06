Coronavirus: Fvg, nessun ricovero in terapia intensiva: non accadeva da agosto 2020

FVG – La situazione del Covid-19 in Fvg: il 22 giugno non ci sono più persone ricoverate nelle terapie intensive, cosa che non accadeva dal 29 agosto del 2020. I degenti in altri reparti sono stabili e pari a 9 unità. Anche oggi non si registrano vittime.

Quindici i nuovi contagi mentre diminuiscono di 105 unità le persone positive al virus, che sono 4.379. Le persone guarite dal Covid sono 117. Non si registrano positività tra il personale del Sistema sanitario regionale né tra gli ospiti e gli operatori delle strutture residenziali per anziani.

Sono state somministrate finora 964.125 dosi di vaccino a fronte di una disponibilità pari a 1.022.473 dosi, con una percentuale di utilizzo pari al 93,5%.

Per sensibilizzare i cittadini alla campagna di vaccinazione anti Covid, si è svolto oggi un flash-mob nel piazzale antistante il Padiglione 15 dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

All’iniziativa, nata spontaneamente tra i reparti del presidio ospedaliero, hanno partecipato operatori sanitari e altro personale per un totale di oltre 100 persone, con in mano i palloncini giallo-rosa, colori simbolo della campagna nazionale.