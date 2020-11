Coronavirus: Fvg, nuove regole per bar, mercati e sport. Negozi chiusi la domenica

FVG – Dalle 15 consumazioni bar solo seduti Negozi chiusi la domenica, tranne farmacie, edicole, alimentari.

“L’attività di somministrazione di cibi e bevande” nei locali “si svolge dopo le 15 e fino a chiusura esclusivamente con consumazioni da seduti. E’ vietata la consumazione all’aperto, su suolo pubblico o aperto al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi”.

Sono misure introdotte con la nuova ordinanza anti covid e contro il rischio di aggregazione, spiegata dal presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, oggi 12 novembre.

L’ordinanza, in vigore da sabato 14 novembre, ha detto Fedriga, prevede “misure specifiche per i prefestivi e festivi” quando “gli esercizi di vendita di grande e media struttura maggiore, superiore ai 400 metri quadrati, rimangono chiusi”.

Si tratta di centri commerciali e parchi commerciali. “Nei festivi inoltre – ha spiegato Fedriga – è vietata ogni tipo di vendita anche nei negozi di vicinato tranne farmacie, parafarmacie, alimentari, edicole e tabacchi. Sempre consentita la consegna a domicilio”.

Le nuove misure, ha aggiunto Fedriga, dispongono “l’obbligo della mascherina sempre quando si esce dalla propria abitazione”; lo svolgimento dell’attività motoria all’aperto “preferibilmente in parchi pubblici e aree verdi rurali e periferiche e in ogni caso al di fuori delle piazze del centro storico” e aree solitamente affollate; “l’accesso agli esercizi di vendita consentito a una persona per nucleo famigliare, salvo persone con necessità o minori sotto i 14 anni”.

Consentiti inoltre i mercati “solo con un apposito piano”, che preveda tra le altre cose “un unico varco di accesso separato da quello d’uscita” e nessun assembramento. Nelle scuole del primo ciclo, ha concluso il governatore, “sono sospese le lezioni di educazione fisica, canto e strumenti a fiato”.