Coronavirus, Fvg: piano vaccini, avanti anche con gli under 55

FVG – Mercoledì 10 febbraio partirà anche in Friuli Venezia Giulia la seconda fase delle vaccinazioni contro il Covid-19. Oltre alla campagna che riguarderà gli ultra 80enni, è partita la macchina organizzativa per quella degli under 55, che utilizzeranno il vaccino di Astrazeneca.

“La terza tipologia di vaccino per combattere il Covid-19 – spiega il vicegovernatore regionale con delega alla Salute, Riccardo Riccardi – si inserisce in un conteso di incertezza sui servizi essenziali. In questa cornice costruiamo assieme alle università e al mondo della scuola un sistema che corra parallelo a quello della vaccinazione per gli over 80 utilizzando il modello usato nelle case di risposo. Una volta individuate le persone con le caratteristiche idonee per la vaccinazione e i luoghi dove inoculare il siero di Astrazeneca, il personale dei dipartimenti di prevenzione provvederà ad effettuare le immunizzazioni nei siti previsti”.

E’ quanto emerso durante l’ultimo incontro avuto ieri, 8 febbraio, tra Riccardi e l’assessore regionale all’Istruzione, Ricerca e Università, Alessia Rosolen, i rettori e i rappresentanti dell’ufficio scolastico regionale.