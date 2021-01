Coronavirus, Fvg rischia lockdown lungo: zona arancione per almeno un mese

FVG – La zona arancione che sta per essere decretata per il Friuli Venezia Giulia (quasi sicuramente da lunedì 18) rischia di essere più lunga rispetto a quella già affrontata da metà novembre alla prima settimana di dicembre. È questa l’indiscrezione più importante che filtra direttamente dagli ambienti vicini al ministero della Salute.

La regione, quindi, rischia un lungo stop causato dai numeri, che prima delle ultime 48 ore, quando è sembrato esserci un calo, hanno testimoniato lo scivolamento del territorio verso una condizione di rischio alto. Lungo più di tre settimane. Almeno un mese, perché tornare in zona gialla non sarà più così facile come in passato.

Stamattina, 14 gennaio, il presidente Massimiliano Fedriga parteciperà al vertice telematico con il governo e le altre Regioni. I ministri Boccia e Speranza spiegheranno i dettagli del nuovo Dpcm che entrerà in vigore dal 16 gennaio. Domani, invece, via alle ordinanze. È stato lo stesso Speranza, ieri in Parlamento, ad annunciare l’ingresso in fascia arancione di 10-12 regioni, e tra di esse c’è il Friuli Venezia Giulia. Ma cosa cambierà rispetto alla stretta autunnale?

Nulla dal punto di vista dei divieti, che saranno gli stessi, ma molto sotto il profilo della durata della stretta. È dimostrato, infatti, che per ottenere risultati duraturi è necessario consolidare la riduzione di contagio e ricoveri. E le tre settimane autunnali in zona arancione non sono bastate.