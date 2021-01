Coronavirus: Fvg, zona gialla il 7 e 8, poi arancione sabato 9 e domenica 10

FVG – Tutti gli indicatori sono in rialzo e il governo è pronto a varare nuove restrizioni. Sabato 9 e domenica 10 si torna in zona arancione, in tutta Italia). In sintesi, saranno chiusi i bar e i ristoranti e sarà vietato uscire dal Comune.

Si valuta poi di varare nuove restrizioni per la settimana dal 10 al 15 gennaio oppure di anticipare un nuovo Dpcm per il contenimento del contagio da Covid 19.

Saranno anche cambiati i parametri di valutazione per le Regioni: con l’Rt a 1 scatterà la zona arancione, con 1,25 si andrà in rosso. Tra le proposte che saranno esaminate con i governatori c’è il coprifuoco alle 20. E pur tornando al sistema di divisione tra colori, l’area gialla non potrà avere allentamenti generalizzati.

I capi delegazione e il premier hanno ascoltato gli scienziati e si sono convinti che, visti i dati allarmanti dell’epidemia, sia necessario mantenere misure rigorose anziché allentarle.

Il bollettino del 29 dicembre, infine, evidenzia come «Veneto, Liguria, Calabria hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore, compatibile quindi con uno scenario di tipo 2 (zona arancione), mentre Basilicata, Lombardia e Puglia lo superano nel valore medio, e Marche, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia lo sfiorano».