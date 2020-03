Coronavirus, i contagi in Fvg salgono a 29

FVG – Salgono a 29 i casi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia, con una positività accertata in più al momento rispetto alla comunicazione di questa mattina, 6 marzo.

Quattro persone sono ricoverate in ospedale, due a Udine e due a Trieste, mentre gli altri sono a casa in isolamento e risultano al momento in buone condizioni di salute.

Lo rende noto la Regione, al termine del Comitato operativo che si è tenuto alla presenza del vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia in collegamento dalla Protezione civile di Palmanova.

Le chiamate al Nue 112 in questi giorni restano stabili: sono state 1845 ieri, 2.075 mercoledì, 2.048 martedì, 2.227 lunedì. Le chiamate filtrate in merito al coronavirus sono state 331 ieri, 373 mercoledì, 292 martedì, 488 lunedì.

Alla Sala operativa regionale (Sor) sono pervenute nel periodo dal 22 febbraio al 5 marzo circa 10mila chiamate, ovvero 750 al giorno.