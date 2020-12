Coronavirus, il 27 dicembre Vaccine Day in Fvg. In arrivo le prime 265 fiale

FVG – Il 27 dicembre sarà il Vaccine Day anche in Friuli Venezia Giulia. Il furgone contenente le prime 9.750 dosi del vaccino anti-Covid di Pfizer-Biontech destinate all’Italia, proveniente dal Belgio, è arrivato nella serata di ieri, giorno di Natale, alla caserma di Tor di Quinto a Roma, scortato dalle auto dei carabinieri.

Al Friuli Venezia Giulia sono state assegnate 50.960 dosi per riuscire a immunizzare 25.047 persone.

Le prime 265 fiale destinate alla nostra regione varcheranno la frontiera italiana la notte di Natale e saranno consegnate dall’esercito entro le 7 di domenica. Sarà un momento emozionante, il vaccino accende una luce in fondo al tunnel.

Intanto, il furgone è partito dalla caserma dei carabinieri di Tor di Quinto intorno alle 10 di oggi, sabato 26 dicembre e raggiungerà lo Spallanzani dove le dosi saranno suddivise in scatole che verranno poi consegnate ai militari.

Alcuni mezzi militari partiranno per le destinazioni da raggiungere via terra nel raggio di 300 chilometri, altri si recheranno verso l’aeroporto militare Pratica di Mare dove le restanti dosi verranno imbarcate sugli aerei per altre destinazioni.