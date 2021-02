Coronavirus: il caso Fvg, contagi in calo, ma l’Rti balza a 1,03

FVG – E’ un valore che equivale a una doccia fredda. Il nuovo Rt del Friuli Venezia Giulia è balzato a 1,03, ben di più della scorsa settimana quando era sceso a quota 0,68. La notizia è arrivata al presidente della Regione, Massimiliano Fedriga.

La Regione intende chiedere spiegazioni al governo e all’Istituto superiore di sanità.

I numeri parlano di un calo dei contagi del 10,5 per cento nella settimana tra il 25 e il 31 gennaio. I casi sono stati 3.196 contro i 3.572 della rilevazione precedente. In leggera discesa (dal 12,5 al 12 per cento) la percentuale di tamponi positivi escludendo lo screening ordinario, considerando quindi solamente i casi sospetti. È migliorata anche la capacità di tracciare i contagi, con il 98,3 per cento di casi con catene di trasmissione conosciute.

E ancora i focolai, valore molto importante: diminuiscono quelli attivi, che passano da 1.562 a 1.356. Quelli nuovi sono quattro in più rispetto alla settimana precedente: 530 contro 526.

I posti letto occupati in Area medica sono passati dal 52 al 45 per cento e quelli in Rianimazione dal 37 al 35 per cento. Questo ultimo dato però preoccupa, perché in aumento negli ultimi giorni. Ciò nonostante, l’Rt è salito a 1.03.