Coronavirus, il Friuli Venezia Giulia entra in zona arancione

FVG – Due Regioni in zona rossa, ossia Lombardia e Provincia autonoma di Bolzano, e altre 13 in zona arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto.

È questo il quadro che dovrebbe emergere entro il fine settimana, ferme restando le richieste delle Regioni (la Sicilia ad esempio ha chiesto di diventare «rossa»), alla luce della bozza del report di monitoraggio settimanale di ministero della Salute e Iss. L’ordinanza del ministro entra in vigore domenica e durerà minimo due settimane come da Dpcm

Il nuovo Dpcm infatti prevede che finiscano in arancione le Regioni con Rt sopra 1 (nel suo valore minimo) o anche quelle con Rt sotto 1, ma con classificazione complessiva di rischio alta.

In questi parametri rientrano appunto 12 Regioni. Mentre si entra in zona rossa con un Rt sopra 1,25 (sempre considerando il valore inferiore della «forchetta»), quindi Lombardia (Rt medio 1,4, valore inferiore 1,38) e Provincia di Bolzano (Rt medio 1,5, valore minimo 1,4) sembrano destinate alle misure più stringenti.

Con un indice di trasmissibilità nazionale Rt che continua a crescere da una settimana all’altra arrivando a 1.09 confermando l’aumento per la quinta settimana di seguito, l’Italia vede peggiorare ulteriormente a curva del contagio.

È quanto emerge dalla bozza del monitoraggio della Cabina di regia ministero della Salute-Istituto superiore di Sanità relativa al periodo 4-10 gennaio. In cui si legge che “si conferma il peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese già osservato la settimana precedente”.

In 12 Regioni si registra secondo l’ Iss allerta per le terapie intensive, mentre nel complesso undici Regioni sono a rischio alto e dieci a rischio moderato (ma quattro rischiano di passare in fascia «alta»), nessuna a rischio basso perciò al momento resterebbe solo teorica l’ipotesi di attivare per qualche territorio l’area «bianca» introdotta dall’ultimo Dpcm appena firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte e in cui le limitazioni saranno relative soltanto al distanziamento e all’obbligo di mascherina.

Questo l’elenco dell’indice Rt nelle regioni italiane: Abruzzo, 1.18; Basilicata, 1.14; Calabria, 1.05; Campania, 0.99; Emilia Romagna, 1.15; Friuli Venezia Giulia, 0.94; Lazio, 1.1; Liguria, 1.15; Lombardia, 1.4; Marche, 0.97; Molise, 0.7; Piemonte, 1.14; Provincia autonoma Bolzano, 1.5; Provincia autonoma Trento, 1.01; Puglia, 1.18; Sardegna, 0.99; Sicilia, 1.19; Toscana, 1.01; Umbria, 1.29; Valle d’Aosta, 1.19; Veneto, 0.96.