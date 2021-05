Coronavirus: in Fvg 20% ha ricevuto 2 dosi vaccino

FVG – Una persona su 5 in Friuli Venezia Giulia ha completato il ciclo vaccinale: “a ieri il 20% della nostra popolazione era vaccinata in seconda dose e il 43% in prima dose”. Sono i dati diffusi ieri, 25 maggio, dal vicepresidente del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, durante un’audizione davanti alla Terza Commissione consiliare.

Dalla Regione è stato quindi rinnovato l’appello all’adesione alla campagna vaccinale ed è stato ribadito che un eventuale passaggio in zona bianca “non deve essere inteso come un liberi tutti, serve buon senso e rispetto delle misure anti Covid”, ha puntualizzato Riccardi.

Durante l’audizione è stato fatto anche il punto sulla percentuale di ospedalizzazione per i pazienti

Covid in Friuli Venezia Giulia, che, secondo Riccardi, “è in linea con quella nazionale”: circa il 10% dei malati Covid è stato curato in ospedale e il 90% al proprio domicilio. A ieri il totale dei positivi era pari a 106.770: tra questi hanno avuto almeno un ricovero 10.072 pazienti (9,4%), con passaggio in terapia intensiva 1.280 (1,2%) e ricoveri non in terapia intensiva pari a 9.811 (9,2%).

Inoltre, da uno studio condotto sui pazienti Covid nella prima ondata e seguito nella clinica di malattie infettive di Udine, è emerso che il 40,1% soffre di sindrome post Covid. Lo studio, presentato alla Terza Commissione consiliare, si è basato su un’intervista a cui hanno risposto 599 pazienti Covid sui 1.067 presi in considerazione. Il 90% ha avuto sintomi durante la fase acuta e il 10% era positivo senza sintomi, fra questi pochi hanno manifestato la sindrome post Covid più evidente nei sintomatici. I sintomi più frequenti sono stati: fatica, anosmia/disgeusia, sintomi neurologici e reumatologici, dispnea. La sindrome post-Covid è più significata nel sesso femminile e in chi ha avuto sintomi più gravi dell’infezione.

Secondo il report della Regione, oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 6.459 test e tamponi sono state riscontrate 34 positività al Covid 19, pari allo 0,52%. Nel dettaglio, dall’analisi di 4.240 tamponi molecolari sono stati rilevati 29 nuovi contagi, per una percentuale di positività dello 0,68%; da 2.219 test rapidi antigenici 5 casi (0,23%).

Nella giornata odierna si è registrato un decesso, a cui se ne aggiunge un altro pregresso; i ricoveri nelle terapie intensive rimangono 9 mentre quelli in altri reparti sono 56, due in meno rispetto a ieri.