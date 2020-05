Coronavirus, in negozi mascherine e pulizia 2 volte al giorno

FVG – Nei negozi e negli alimentari aperti c’è l’obbligo di mantenere “il distanziamento sociale e la pulizia e l’igiene ambientale almeno due volte al giorno e in funzione dell’orario di apertura.

È inoltre obbligatorio far rispettare le misure anticontagio, come l’ingresso uno alla volta nei piccoli negozi e l’accesso regolamentato e scaglionato nelle strutture di più grandi dimensioni, l’uso di mascherine e guanti per i lavoratori e quello del gel per disinfettare le mani e dei guanti monouso per i clienti dei supermercati, da mettere a disposizione vicino alle casse e ai sistemi di pagamento, nonché, ove possibile, percorsi diversi per entrate e uscite”.

Lo prevede una delle Faq pubblicate sul sito del governo e che danno un’interpretazione autentica delle disposizioni previste a partire dal 4 maggio.