Coronavirus isolato e sequenziato in Fvg

PALMANOVA – “Esprimo vivo apprezzamento ai ricercatori che hanno ottenuto l’isolamento e sequenziamento completo del Coronavirus SARS-CoV-2 a Trieste: è una buona notizia che conforta e che conferma il livello di eccellenza del sistema di ricerca che ha come fulcro il Fvg”.

Lo scrivono il governatore Fvg, Massimiliano Fedriga, e il vice (delega alla Salute), Riccardo Riccardi, annunciando i due risultati scientifici sul virus che circola in regione.

A raggiungerli è stata una task force attivata subito dopo i primi casi positivi al Coronavirus identificati in Fvg, il primo marzo 2020, e di cui fanno Alessandro Marcello dell’Icgeb; Pierlanfranco D’Agaro, direttore Unità complessa Igiene e Sanità pubblica Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, laboratorio di riferimento della regione Fvg per la diagnosi di SARS-CoV-2; Danilo Licastro, responsabile piattaforma di genomica ed epigenomica Open-Lab Argo in Area Science Park.

Foto Ansa.