Coronavirus, mascherine anche all’aperto. Approvato nuovo Dpcm

FVG – Mascherina obbligatoria anche all’aperto e multa da 400 a 1000 euro per chi non la indossa o la porta abbassata sul mento.

Queste, le uniche eccezioni: se si è in auto da soli o con i congiunti, in moto o in bicicletta e se si sta in un luogo isolato o se si fa attività motoria, purché si mantenga il distanziamento di almeno due metri.

Il Dpcm del governo Conte è stato approvato oggi, 7 ottobre, dal Consiglio dei ministri e sarà in vigore fino al 15 ottobre.

Entro quella data potrebbe esserci un’ulteriore proroga o un nuovo decreto con regole più severe.

Per ora, quindi, non c’è stata alcuna chiusura anticipata dei locali alle 23. Viene lasciata la facoltà ai Comuni e alle Regioni di introdurre limitazioni, come già successo in alcuni casi.