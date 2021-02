Coronavirus, migliorano i parametri Fvg. Fedriga “Dovremmo restare in zona gialla”

FVG – Tutti i parametri relativi all’andamento della pandemia in Friuli Venezia Giulia (comprese le Terapie intensive che però rimangono, sia pur di poco, sopra la soglia del 30% dei letti occupati) sono in miglioramento, rispetto alla settimana precedente.

E così, con in mano la bozza del monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità, il Governatore del Fvg, Massimiliano Fedriga, rileva che “secondo le nostre previsioni, la regione continuerà a restare in zona gialla”.

I dati segnalano che l’Rt medio del Friuli Venezia Giulia è sceso da 0.98 a 8 – con il valore minore a 0.76 – e che i contagi sono diminuiti del 20%, così come si è ridotta la quantità dei focolai attivi.

Il tasso di occupazione delle Mediche, poi, è sceso dal 39% al 31% (ben sotto la soglia del 40%) – e quello delle Intensive dal 38% al 34%. “A meno che non si cambino i parametri di definizione del rischio – sottolinea l’assessore alla Salute Riccardo Riccardi – non vedo perché, con questi numeri, non dovremmo restare in zona gialla”.