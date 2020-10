Coronavirus, nuovo Dpcm. Stop feste nei locali, vietate le gite

ROMA – Coronavirus: il Governo ha approvato l’ultimo Dpcm, entrato in vigore oggi 13 ottobre e che sará valido per un mese. Ecco cosa prevede.

Nessun divieto formale di feste e assembramenti tra le mura domestiche, ma solo la “raccomandazione” a evitarli, e a non ricevere più di 6 persone non conviventi.

Nessun obbligo di mascherina in casa ma, anche lì, recita l’articolo 1 del decreto, è “fortemente raccomandato” il loro uso in presenza di non conviventi.

Vietato festeggiare nei locali pubblici e nelle discoteche, sia all’aperto sia al chiuso. Lo si potrà fare nei ristoranti ma con non più di 30 invitati. Bar, pub, ristoranti, gelaterie e pasticcerie con il servizio al tavolo dovranno chiudere a mezzanotte, quelli senza alle 21. La consegna del cibo a domicilio sarà possibile anche dopo le 21.

Non si potrà stare in gruppo né all’aperto, né al chiuso. Impossibile dunque sostare di fronte ai locali, ma anche nei parchi, per strada e nelle piazze.

Vietate gite scolastiche, visite guidate e uscite didattiche. Confermato anche lo stop a calcetto e basket tra amici, mentre si potrà continuare ad andare in palestra.

Spettacoli sportivi: massimo mille spettatori negli stadi e 200 nei palazzetti, con il limite del 15% della capienza.

Rimane l’obbligo di portare sempre con sé la mascherina e di indossarla anche all’aperto, a meno che non si sia da soli o con familiari e distanti da estranei.