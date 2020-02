Coronavirus: Regione, denuncia per chi diffonde fake news

FVG – Chi diffonde irresponsabilmente notizie infondate legate al coronavirus, attraverso i canali di comunicazione e i social, sarà denunciato all’autorità giudiziaria e perseguito secondo le prescrizioni di legge.

Lo ha affermato il vicepresidente con delega alla Salute e alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi.

Sul tema è intervenuta anche l’Azienda sanitaria universitaria giuliano isontina, che ha smentito quanto circolato attraverso i social e ripreso da alcuni media locali in merito a una presunta mancanza di test per il coronavirus a Trieste.

Al momento, ha affermato in una nota diffusa nel primo pomeriggio, “non ci sono casi di Coronavirus a Trieste” e “i test per la diagnosi del Coronavirus sono disponibili, in quanto gli ospedali di riferimento si sono attrezzati per tempo con tutte le scorte necessarie”.

L’Azienda “smentisce” inoltre anche a una registrazione audio, diffusa via chat, che riferisce di presunti casi di coronavirus all’ospedale Cattinara.