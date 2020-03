Coronavirus: Regione, picco entro prossime due settimane”

FVG – Coronavirus, la Regione si aspetta il picco in Friuli Venezia Giulia “entro le prossime due settimane”.

Parola del vicepresidente Riccardo Riccardi intervenuto questa mattina, 30 marzo, – in via telematica – durante la seduta del Consiglio regionale.

“Nella prima metà di aprile – ha detto l’assessore alla Salute – dovremmo toccare i picchi per quanto riguarda il numero dei contagi, dei ricovero e anche nell’occupazione delle Terapie intensiva. Ci aspettiamo, quindi, dalla settimana che si è appena aperta un’evoluzione della curva che dovrebbe portarci, appunto, alla situazione di maggiore tensione”.

La giunta regionale sta pensando, per contenere maggiormente il numero dei contagi che già disegnano il Friuli Venezia Giulia come il territorio meno sofferente del Nord Italia, di isolare non soltanto chi è risultato positivo al coronavirus, ma anche i parenti più stretti.

“È importante agire – ha detto il presidente Massimiliano Fedriga – affinché la popolazione possa essere tutelata con misure contenitive e con l’isolamento di chi è risultato positivo. In questi giorni, però, stiamo valutando anche l’isolamento dei familiari dei contagiati perché i numeri testimoniano l’alta percentuale di persone positive asintomatiche che rischiano di infettarne altre senza alcuna evidenza clinica”.