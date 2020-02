Coronavirus, Regione valuta di riaprire scuole il 2 marzo

FVG – La Regione Friuli Venezia Giulia sta valutando la possibilità, alla scadenza il primo marzo dell’attuale ordinanza per contrastare la diffusione del coronavirus, di non prorogare ulteriormente il provvedimento o, in alternativa, di farlo in una maniera meno restrittiva.

La decisione finale, però, sarà presa soltanto prossimamente e sulla scorta dell’evoluzione della situazione e ovviamente dell’interlocuzione con il Ministero della Salute.

E’ “una decisione sulla quale stiamo ragionando – ha precisato il vicepresidente del Fvg con delega alla Salute e alla Protezione civile, Riccardo Riccardi – non è una scelta unilaterale della Regione. Va presa con le altre Regioni e il Governo”.

“Contiamo di prendere una decisione il prima possibile – ha aggiunto – e non all’ultimo momento perché la vita delle persone non può cambiare da un minuto all’altro”.