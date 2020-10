Coronavirus, Sergio Bolzonello ricoverato in ospedale

UDINE – È stato ricoverato in ospedale a Udine il capogruppo del Pd in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, ed ex sindaco di Pordenone, Sergio Bolzonello, che il 6 ottobre aveva annunciato attraverso i social la sua positività al Coronavirus.

Inizialmente asintomatico, nelle ore successive Bolzonello aveva riferito della comparsa di qualche linea di febbre.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 13 ottobre, è stato ricoverato per motivi precauzionali legati a un lieve peggioramento delle condizioni.