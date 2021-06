Coronavirus, vaccini: in Fvg vicini a 1 milione di somministrazioni

FVG – A sei mesi dall’avvio della campagna vaccinale in Friuli Venezia Giulia si avvicina il “traguardo” del milione di dosi somministrate, ma si tratta di un risultato “che non ci deve indurre ad abbassare la guardia perché questo è un momento cruciale nella lotta al Covid-19, è infatti fondamentale che chi ha ricevuto la prima dose effettui anche il richiamo”. A fare il punto sull’andamento delle vaccinazioni in Fvg sono il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, e il vicepresidente, Riccardo Riccardi.

“Dall’inizio della campagna – spiegano – sono state somministrate mediamente 3,8 dosi di vaccino al minuto. Un numero che dimostra l’entità dello sforzo compiuto dalle donne e dagli uomini del Servizio sanitario regionale e dai tanti volontari”. E anche a fronte del calo di dosi a disposizione per luglio, secondo Fedriga “i riverberi saranno limitati se non nulli” in regione. “Io credo che in Fvg – ha osservato Fedriga a margine di un incontro a Trieste – abbiamo organizzato in modo molto serio la campagna vaccinale. Non abbiamo inseguito le classifiche e abbiamo svolto un lavoro programmatorio serio”. L’obiettivo, ha ribadito anche in qualità di presidente della Conferenza delle Regioni, è “vaccinare il prima possibile”, perché “con la diffusione della variante Delta, che ha una contagiosità decisamente superiore a quella inglese, rischiamo anche che le misure come il distanziamento siano poco efficaci”.

Per quanto riguarda i nuovi casi, secondo il report diffuso dalla Regione, oggi in Fvg su un totale di 5.535 test sono state riscontrate 20 positività al Covid 19, pari allo 0,36%. Nel dettaglio, dall’analisi di 4.264 tamponi molecolari sono stati rilevati 19 nuovi contagi (di cui tre migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dello 0,45%; da 1.271 test rapidi antigenici un caso (0,08). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Continuano a non esserci più persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i pazienti in altri reparti sono 13 (+3).

Tra i temi all’attenzione dell’amministrazione regionale, c’è la diffusione del virus tra i migranti che arrivano in Fvg.

“Ieri su 25 contagi Covid in regione, 17 erano di migranti – ha ricordato Fedriga – questo mi preoccupa molto sia perché sono contrario all’ingresso irregolare di persone nel nostro territorio” sia perché “mi dà abbastanza fastidio” che, oltre a “non essere tutelati i confini”, i migranti positivi al Covid facciano somma con i positivi in Fvg “facendo salire” il dato.

“E’ insopportabile – ha concluso – dopo gli sforzi che abbiamo fatto”.