Covid e Cuore, dall’esperto Cassin i consigli per combattere conseguenze virus

FVG – “Senti chi parla! Le malattie croniche in tempi di pandemia” è il titolo di una serie di video interviste a specialisti di riferimento del nostro territorio sul tema Covid-19, sindrome clinica multiorgano causata dal nuovo Coronavirus.

Il format è organizzato da Credima, la Società di Mutuo Soccorso di Friulovest Banca (che ha ormai superato i 4 mila soci), con il patrocinio dell’Azienda Sanitaria del Friuli Occidentale, della Casa di Cura Privata “San Giorgio” e di Federsanità Anci del FVG.

Con il sostegno dell’Associazione Provinciale Amici del Cuore “Domenico Zanuttini” (il cui presidente è Renato Battiston), questa sera, 25 febbraio, dalle 21, si parlerà di cuore e Covid-19 con il dottor Matteo Cassin, specialista in Cardiologia, già in servizio presso la SC di Cardiologia dell’ospedale di Pordenone fino al 2018 e attualmente presso la SSD di Cardiologia, afferente al Dipartimento Medico, Casa di Cura Privata San Giorgio di Pordenone.

È stato referente dell’emodinamica diagnostica ed interventistica e per le relazioni funzionali ed organizzative con le Cardiochirurgie con casistica personale di oltre diecimila procedure invasive diagnostiche e interventistiche. Ha contribuito in maniera determinante alla realizzazione del percorso diagnostico terapeutico assistenziale (Pdta) del piede diabetico.

Le malattie cardiovascolari (malattie ischemiche del cuore, come l’infarto acuto del miocardio e l’angina pectoris, e le malattie cerebrovascolari, come l’ictus ischemico ed emorragico) sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità in Italia. I dati più recenti, a disposizione della letteratura scientifica legata alla statistica, ricordano che i decessi totali nel 2019 sono stati 647 mila, dei quali 232.992, pari al 35,8%, per malattie cardiovascolari.

Esse sono in gran parte prevenibili, in quanto riconoscono, accanto a fattori di rischio non modificabili (età, sesso e familiarità), anche fattori modificabili, legati a comportamenti e stili di vita (fumo, consumo di alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà) spesso a loro volta causa di diabete, obesità, ipercolesterolemia, ipertensione arteriosa, e fattori ambientali.

Per seguire le video interviste con gli esperti – a cura del presidente di Credima Giorgio Siro Carniello, già dirigente medico dell’Asfo -, che proseguiranno ogni giovedì sera, per tutto il mese di marzo, basterà collegarsi alla pagina Facebook di Credima o di Friulovest Magazine ovvero al canale YouTube di Friulovest Banca. Possibile anche inviare domande in diretta.