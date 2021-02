Credima e Friulovest Banca: “Senti chi parla!”, si parte giovedì 18 alle 21

FVG – Al via questa sera “Senti chi parla! Le malattie croniche al tempo della

pandemia”, il format online ideato e promosso da Friulovest Banca e dalla

sua Mutua Credima, presieduta dal dottor Giorgio Siro Carniello, già dirigente

medico dell’Azienda sanitaria, che intervisterà sui canali social gli esperti

delle varie branche della medicina.

Si parte, alle 21, con il contributo di Patrizia Livolsi, specialista in

Diabetologia. “In Italia ci sono almeno 4 milioni di diabetici – ricorda Carniello

-: il diabete di tipo 1 – detto anche insulino-dipendente o autoimmune –

colpisce 500 mila persone, il diabete di tipo 2 oltre 3 milioni e mezzo. Ma c’è

un’ampia fetta di persone con diabete di tipo 2 (circa il 30%) che non sa di

avere la malattia, per cui il numero complessivo di pazienti diabetici italiani

potrebbe superare complessivamente i 5 milioni.

La diffusione della malattia è in aumento: secondo il Rapporto 2020 di “Health Search” (Istituto di Ricerca Società Italiana di Medicina Generale e delle Cure Primarie Simg), i pazienti

diabetici (la prevalenza di Diabete Mellito di tipo 2) sono passati dal 7% della

popolazione nel 2009 all’8% del 2018, con più pazienti maschi (8,6%) rispetto

alle donne (7%). E ancora tanti sfuggono alla diagnosi.

Il diabete di tipo 2 è una malattia cronica che colpisce indipendentemente dal

sesso e dall’età, la cui incidenza aumenta con l’età anagrafica. Stando a

quanto dichiarato dagli esperti, quello di tipo 2 si può prevenire in oltre l’80%

dei casi adottando uno stile di vita sano”.

Il ciclo di incontri di approfondimento vanta il patrocinio dell’Azienda Sanitaria

del Friuli Occidentale, della Casa di Cura Privata “San Giorgio” e di

Federsanità Anci del FVG.

L’evento odierno si svolge con il sostegno dell’Associazione Famiglie

Diabetici della Provincia di Pordenone (presieduta da Enrica Giannetti) e

verterà sulla professionalità ed esperienza della dottoressa Livolsi, della

Struttura Semplice Dipartimentale di Endocrinologia e Malattie del Ricambio

dell’Asfo, diretta dal dottor Giorgio Zanette. Livolsi è referente per la sede di

Sacile dell’attività diabetologica ambulatoriale e, per la sede di Pordenone,

dell’ambulatorio dedicato ai pazienti con diabete di tipo 1, portatori di

microinfusore.

Nelle altre video interviste (in programma per i prossimi quattro giovedì,

sempre alle 21), si parlerà di cuore, polmoni, tiroide e occhi per cercare di

capire e approfondire alcuni aspetti di interessamento multiorgano della

Covid-19.