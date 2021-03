Credima, “Senti chi parla!”. I consigli dell’esperto in pneumologia il 4 marzo

FVG – “Senti chi parla! Le malattie croniche in tempi di pandemia”, è il

titolo di una serie di video interviste a specialisti di riferimento

del territorio sul tema della Covid-19, sindrome clinica

multiorgano indotta dal nuovo Coronavirus.

Il format è organizzato da Credima, la Società di Mutuo

Soccorso di Friulovest Banca, con il patrocinio dell’Azienda

Sanitaria del Friuli Occidentale, della Casa di Cura Privata “San

Giorgio” e di Federsanità Anci Fvg.

Con il sostegno della delegazione di Pordenone

dell’Associazione Insufficienti Respiratori (presieduta da Liliana

Poli), stasera, 4 marzo, dalle 21, sui canali social della Banca e della

Mutua, il dottor Giorgio Siro Carniello, presidente di Credima, e

già dirigente medico di Asfo, intervisterà su “Polmone e

Covid-19” il dottor Francesco Mazza, specialista in malattie

dell’apparato respiratorio.

Dal 1979, Mazza ha sempre lavorato in Pneumologia

all’ospedale di Pordenone, di cui è stato direttore dal 2003 fino

alla quiescenza. Gli è stata anche affidata la direzione del

Dipartimento di Medicina Generale e Medicina Specialistica. I

suoi campi di interesse clinico scientifico sono stati la diagnosi

ed il trattamento delle neoplasie polmonari e pleuriche, l’asma

bronchiale, la Bpco, l’enfisema, le malattie interstiziali

polmonari, le infezioni polmonari. Per primo in Friuli Venezia

Giulia ha organizzato il Servizio di Ossigenoterapia domiciliare,

nonché il trattamento broncoscopico delle neoplasie bronchiali.

Il reparto da lui diretto è diventato Centro di riferimento

internazionale per l’apprendimento della Broncoscopia

Operativa, con allievi provenienti dall’Italia, America, Australia,

Sud Africa, India, Pakistan.

Attualmente esercita la sua attività specialistica presso il

Centro di Medicina di Pordenone e la Casa di Cura Privata

“San Giorgio”, sempre di Pordenone.

In Italia, le malattie respiratorie croniche (asma, Bpco,

enfisema, bronchiectasie, fibrosi polmonare, patologia

interstiziale del polmone), dopo le malattie cardiovascolari e

quelle neoplastiche, rappresentano la terza causa di morte (647

mila decessi in Italia nel 2019, malattie respiratorie 53.372, pari

all’8,2%) e si prevede che, anche a causa dell’invecchiamento

della popolazione, la prevalenza di tali patologie sia destinata

ad aumentare.

L’alta prevalenza delle malattie ostruttive delle vie aeree è un

importante problema sanitario, anche perché Bpco e asma,

con l’avanzare dell’età, si accompagnano frequentemente a

comorbilità, il che aggrava le condizioni del paziente, complica

la terapia e comporta un maggiore utilizzo di risorse sanitarie,

compresa una più elevata necessità di ospedalizzazioni, e un

aumentato rischio di morte.